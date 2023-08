Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina scatenata, fa tripletta

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Viola scatenata”. Sottotitolo: “Che tripletta: Beltran Nzola e Christensen Cabral va al Benfica”. Sommario: “Oltre al gioiello del River c’è il 9 voluto da Italiano Il portiere atteso in città Il brasiliano saluta: via per 20 milioni più 5”.

A pagina 12 apertura sul mercato: “Beltran più Nzola rivoluzione Viola”. Sottotitolo: “Attacco completamente nuovo per Italiano: Cabral va al Benfica per 20 milioni e 5 di bonus Adesso resta solo da capire la posizione di Jovic”. In taglio basso: “Playoff, Rapid Vienna o Debrecen”.

A pagina 13 invece leggiamo: “Christensen a Firenze l’avvoltoio spicca il volo”. Sottotitolo: “Il soprannome per la maestosa “apertura alare“ Oggi o domani arriva in città Pronto a firmare fino al 2028”.