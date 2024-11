Maspero: "In questo momento non vedo difetti nella Fiorentina, ma non è imbattibile. Torino? Zapata era imprescindibile, ora..."

L'ex Fiorentina e Torino Riccardo Maspero ha parlato a Torinogranata.it in vista della sfida, da lui vissuta come doppio ex, tra viola e granata: “La continuità dei risultati rende il gioco più facile e dà le giuste motivazioni, quindi la Fiorentina è in un ottimo momento. Non ha avuto particolari problematiche di assestamento, nel cambiare allenatore da Italiano a Palladino. In questo momento non si vedono difficoltà nella squadra viola. Ma non si potrebbe mai dire che il Torino non possa battere la Fiorentina”.

“I singoli faranno la differenza. Toro? La personalità…”

Sul Torino: “Partito bene, ma Zapata è insostituibile. Il suo infortunio ha certamente rotto gli equilibri e fatto emergere delle difficoltà evidenti. Vanoli era infastidito dopo il k.o. con la Roma, lo capisco, ma la squadra alla fine è questa. Il valore non va oltre, servirà una crescita partita dopo partita. La personalità non la compri al supermercato, o ce l'hai o non ce l'hai. Pronostico? Vanoli e Palladino apriranno a qualsiasi risultato, sono due squadre propositive che giocano bene. La differenza la faranno i singoli”.