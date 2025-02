Karol Swiderski, attaccante polacco fino alla scorsa stagione tra le fila Verona e ora in in forza al Panathinaikos, ha parlato a Cosmote TV della doppia sfida negli ottavi di Conference League contro la Fiorentina: "La Fiorentina è una squadra molto forte, una grande avversaria per noi. In Europa ogni partita è una sfida difficile, perché tutte le squadre sono competitive e dobbiamo dare il massimo. Non ci sono mai partite facili in queste competizioni. Siamo pronti per affrontare queste partite. Ricordo ancora l’ultima volta che ho giocato contro la Fiorentina con la maglia del Verona: vincemmo 2-1 e io entrai dalla panchina. Mi auguro che possa ripetersi, che potremmo vincere e andare avanti."

"La Fiorentina ha sicuramente una qualità superiore"

Sul tecnico viola Palladino si è espresso così: "Onestamente quest’anno non ho avuto modo di vedere molte partite della Fiorentina. Ricordo comunque che la mia prima partita in Serie A fu contro il Monza, e in quella gara il Monza giocava un calcio molto diretto. La Fiorentina, però, ha sicuramente una qualità superiore. Sarà una partita difficile, dovremo essere concentrati al massimo, mettere in campo le nostre qualità e dimostrare di cosa siamo capaci."

Sulla finale a Wroclaw

E sulla finale di Conference League che verrà di disputata a Wroclaw ha commentato: "Wroclaw è la mia città natale, è dove vivo e sarebbe davvero speciale poter arrivare lì per la finale."