Tra l'esterno della Fiorentina Josip Brekalo e la Dinamo Zagabria, sembrava davvero tutto fatto per il ritorno del numero 77 viola in patria. E invece, evidentemente, il matrimonio annunciato rischia di saltare.

Un nuovo acquisto per la Dinamo

Intanto, la Dinamo Zagabria è corsa ai ripari, per soddisfare le esigenze del tecnico Jakirovic. Ufficializzato l'acquisto di Arbër Hokha dallo Slaven Belupo, club di prima divisione croata. Anche il 25enne è un'ala sinistra, dunque metterebbe in discussione l'acquisto di Brekalo.

Cos'è successo con Brekalo?

La Dinamo, tuttavia, ha sempre dichiarato di volere due esterni da questo mercato e, dunque, di voler riportare anche Brekalo a Zagabria. Tuttavia, le cose si stanno complicando. Secondo quanto riportato da Index.hr, dopo l'acquisto di Hoxha, la Dinamo ha portato avanti anche le trattative con la Fiorentina e aspettava una risposta, che però non sta arrivando. Né dal club, né dal calciatore. Un silenzio che rischia di far saltare un affare praticamente fatto. Brekalo avrebbe anche chiesto il numero 7, già occupato in rosa, e un posto da titolare inamovibile, richieste molto forti su cui la Dinamo starebbe riflettendo, soprattutto davanti all'assenza di novità comunicate. Intanto, resta valida l'opzione Salernitana in prestito.