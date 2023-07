Derby inglese di mercato: il Liverpool tenta lo sgambetto al Manchester United per Amrabat

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, nonostante la sua volontà dichiarata di giocare in Liga, interessa molto in Premier League, visti anche i prezzi chiesti dal club viola. Su tutte, in vantaggio c'è il Manchester United, ma un vero e proprio derby di mercato sta per entrare nel vivo.

Secondo quanto riportato da Mirror.co.uk, il Liverpool è alla ricerca di un sostituto di Fabinho, che con ogni probabilità lascerà il club. Conosciamo bene la grande stima che Ten Hag, tecnico del Manchester United, nutre nei confronti di Amrabat. Eppure i Reds, oltre ad aver già incontrato in precedenza l'agente del calciatore, sembrano volersi inserire concretamente. Le altre opzioni sono Lavia e Kalvin Philips.