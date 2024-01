Piovono conferme: Fiorentina e Roma lavorano ad un clamoroso scambio in attacco

Dopo le molteplici voci di questa mattina, pochi minuti fa sono arrivate conferme su un possibile intreccio di mercato tra la Fiorentina e la Roma. Secondo quanto riportato pochi minuti fa da SkySport i due club starebbero lavorando ad un clamoroso scambio di mercato, un’operazione che andrebbe incontro alle esigenze di entrambe i club.

Johnathan Ikone si trasferirebbe ala Roma del neo arrivato De Rossi, mentre Andrea Belotti farebbe il tragitto opposto verso Firenze. Ad aggiungere ulteriori informazioni è stato lo stesso Gianluca Di Marzio. Secondo il collega si tratterebbe però di un’operazione, la quale però non gode del via libera da tutte le parti in causa.

In primis molti dei problemi sarebbero legati allo stipendio dell’attaccante giallorosso: come raccontato da GdM il Gallo gode ancora di un altro anno di contratto con il club giallorosso, e le differenze dal punto di vista dell'ingaggio percepito dai due complica ulteriormente la situazione. In caso di riscatto di Belotti alla Fiorentina percepirebbe una cifra pari a cinque milioni lordi, più del calciatore francese. La Roma in questi sei mesi potrebbe coprire la differenza con Ikonè ma per un eventuale riscatto, non è cosa certa. I contatti continuano e nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi sviluppi