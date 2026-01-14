Barbieri: "Il fondo classifica non è il posto giusto per la Fiorentina. Italiano persona seria, non si discute"

Lo chef stellato e giudice di Masterchef Italia, Bruno Barbieri, è uno degli ospiti della kermesse Pitti Uomo che si tiene a Firenze.

“La Fiorentina non deve stare in fondo”

Tifoso del Bologna, con lui è stato possibile parlare della sfida con la Fiorentina che ci sarà domenica prossima. “Non mi aspettavo di vedere la Fiorentina in fondo - ha detto - e non è il posto giusto per questa squadra. Poi per carità il derby dell'Appennino è il derby dell'Appennino, quindi tutto Bologna”.

“Italiano persona molto seria”

Poi ha aggiunto: “Le ultime tre o quattro partite il Bologna ha avuto qualche problema, ma ci sta, torneremo sicuramente in Europa. Il Bologna è cambiato, ma è cambiata la storia. Sono arrivati i canadesi che hanno portato i soldi per restare questo. Italiano? Mi piace molto perché è una persona molto seria, dura al punto giusto e anche se ha perso le ultime partite, non si discute, l'allenatore resta al suo posto".