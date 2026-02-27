Pronostici tutti rispettati ai playoff di Conference. Oggi il sorteggio degli ottavi: ecco tutto quello che c'è da sapere

Poche sorprese ai playoff di Conference League, dove tutte le squadre favorite sono passate più o meno agilmente agli ottavi di finale. Oggi alle 14 ci sarà il sorteggio della prossima fase. Urna che delineerà tutto il percorso delle squadre da qui fino alla finale di Lipsia.

Chi c'è nell'urna?

Passano il turno e quindi ci saranno tra le squadre nell'urna il Lech Poznan, l'AZ Alkmaar, il Crystal Palace, la Fiorentina, il Samsunspor, il Celje, il Sigma Olomuc e il Rijeka. Eliminate invece il Kups, il Noah, lo Zrinjski, lo Jagiellonia, lo Shkendija, il Drita, il Losanna e l'Omonia.

Il sorteggio e la Fiorentina

Le squadre che hanno passato il turno saranno accoppiate alle squadre che nella fase campionato sono arrivate tra le prime otto. Le squadre estratte dalla parte del tabellone verde giocheranno il ritorno di tutte le gare in casa. Per la Fiorentina ci sarà o lo Strasburgo o il Rakow, rispettivamente classificate 1° e 2° nella fase campionato di Conference.