Ikone: C'è l'offerta per l'acquisizione del francese?

Ritorno in patria per Jonathan Ikone? L'esterno francese della Fiorentina potrebbe approdare al Paris FC.

Tanto che, vista l'impossibilità di prenderlo in prestito, si parla di un'offerta già pronta per l'acquisizione del giocatore ad una cifra che si aggira sui 10 milioni di euro (se ne parla in Francia).

Dopo aver rifiutato in questa sessione il trasferimento ai Chicago Fire, Ikone cederà alle lusinghe dei propri connazionali?

Un'alternativa potrebbe essere sempre quella di andare in Turchia dove il Trabzonspor è interessato a lui.