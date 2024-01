Un prestito oneroso e diverse clausole di pagamento: ecco le cifre della cessione di Brekalo alla Dinamo Zagabria

Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano conferma l'avvicinamento della conclusione della trattativa tra Fiorentina e Dinamo Zagabria per la cessione in prestito oneroso di Josip Brekalo al club croato.

Una cessione per 6 mesi, in prestito appunto, che prevede varie clausole di pagamento per la Dinamo Zagabria, che sborserà subito 100mila euro per definire la trattativa. Inoltre, il club della capitale, dovrà versare altri 100mila euro nelle casse viola nel caso in cui vinca il campionato e 200mila euro se raggiungerà la qualificazione in Champions League.