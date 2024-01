Brekalo-Dinamo Zagabria: adesso ci siamo davvero. 8 anni dopo il ritorno del croato alla base: ecco la formula

Adesso ci siamo per davvero: Josip Brekalo sta per tornare ad essere un nuovo giocatore della Dinamo Zagabria. A rivelarlo è Sky Sport, che conferma come la trattativa è alle fasi finali per la definizione del prestito secco e oneroso per 6 mesi.

Nella giornata di ieri era stato l'allenatore della Dinamo Jakirovic a confermare la trattativa in stand by con la Fiorentina, ma l'affare si è sbloccato in queste ore e sta per andare in porto. Brekalo tornerà a vestire la maglia della Dinamo Zagabria dopo 8 anni dal suo addio alla squadra nella quale è cresciuto.