L'ex calciatore, tra le altre, di Cagliari e Fiorentina Luis “Lulù” Oliveira è intervenuto a La Nuova Sardegna per parlare della sfida in qualità di doppio ex: “La Fiorentina arriverà stanca alla partita col Cagliari visto l'impegno di giovedì in Conference, ma sono una bella squadra e stanno giocando bene. La partita in Sardegna è fondamentale per la lotta all'Europa”.

“Cagliari discontinuo? Nicola ha un gran carattere”

Sul Cagliari: “A volte il Cagliari è discontinuo nelle prestazioni e di solito ci va di mezzo l'allenatore. Nicola però è un mister di carattere e sta cercando di trasmettere la sua identità ai giocatori, con alcuni è più immediato, con altri meno”.