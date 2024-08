Gudmundsson lavora a parte ed è indisponibile per l'esordio in campionato. Via libera alla Fiorentina quando...

Come sta vivendo questi giorni Albert Gudmundsson? L’islandese del Genoa continua ad allenarsi a parte al centro sportivo di Pegli e non è disponibile per il match di sabato contro l’Inter.

Via libera alla Fiorentina quando…

Il club rossoblu, si legge stamani su Il Secolo XIX, lo lascerà andare alla Fiorentina solo quando avrà ufficializzato l’arrivo di Fabio Silva che sta prendendo dal Wolverhampton con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Attesa la risposta della società inglese, mentre il calciatore ha dato l'assenso a questa operazione.