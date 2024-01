La Nazione: Doppio colpo per Italiano

In apertura, sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo all'interno dell'edizione odierna de La Nazione, troviamo il titolo: “Doppio colpo per Italiano”. L'approfondimento sul mercato a pagina 3: “Beste, Insigne e Faraoni: tutto può succedere. La Fiorentina si tuffa nel mercato d’inverno”.

Sulla destra, invece, aggiornamenti su Nzola e sulle condizioni generali della squadra: “Nzola stop, niente coppa d’Africa Sabato col Sassuolo: gioca Brekalo”. In basso, un approfondimento dedicato alle vacanze dei giocatori della Fiorentina per festeggiare l'arrivo del nuovo anno: “Disneyland e Marrakech color viola. Da Quarta ad Arthur, un Capodanno in giro per il mondo”.