Ma l'asse Empoli-Firenze è fatto anche di occasioni perse: in chiusura il trasferimento di Ricci al Milan

In questi giorni dove l'asse Empoli-Firenze è caldo più che mai, in molti hanno ripensato all'occasione persa dalla Fiorentina per un calciatore in particolare, che non solo giocava nell'Empoli ma era anche nato a due passi da Firenze, a Pontedera per la precisione. Parliamo di Samuele Ricci, centrocampista esploso al Torino tanto da conquistare anche la maglia della Nazionale.

Ricci al Milan, operazione in chiusura

Adesso, per Ricci è arrivato il momento del grande salto. Come riporta TMW, il Milan in queste ore sta spingendo per chiudere l'operazione. 25 milioni nelle casse del Torino a tre anni dalla scadenza del contratto. La chiusura è vicinissima: il toscano Ricci vestirà rossonero.