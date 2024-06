Un reparto così vuoto non si era mai visto: Mandragora resta solo con Infantino e i rientri dai prestiti

Scadenze e vicissitudini varie hanno voluto che da dopodomani la Fiorentina si ritroverà, di colpo, senza cinque elementi del suo reparto di centrocampo. Scaduti i prestiti di Arthur e Maxime Lopez, scaduti anche i contratti di Castrovilli, Bonaventura e Duncan. Un bel risparmio a livello di ingaggi per poter ricostruire ma anche una bella missione, perché ad oggi Palladino sarebbe costretto a usare Mandragora in coppia con Bianco o magari con il rientrante Amatucci o addirittura l'oggetto misterioso Infantino.

Ipotizza La Nazione dunque, l'arrivo di almeno quattro elementi, tra titolari e riserve, tra qualità e quantità: in ogni caso si cambierà ancora in regia, come ormai accade ogni anno da inizio gestione Commisso.