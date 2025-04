Il noto giornalista Alberto Polverosi ha espresso il suo parere sulla partita della Fiorentina contro il Celje, sulle pagine del Corriere dello Sport.

Il bomber viola

“La Fiorentina si era smarrita, anzi, si era proprio fermata - scrive il giornalista nel suo editoriale - e il Celje prima l’aveva raggiunta sul pari, poi aveva segnato il gol del vantaggio. Ma è bastato rovesciare una palla dalla sua parte (va detto però che Mandragora l’ha rovesciata bene) e Moise Kean, ventisei gol in questa sua fantastica stagione, si è mangiato il povero sloveno che gli stava davanti e ha incenerito Ricardo Silva, il portiere del Celje. Alla fine della tre giorni di Coppe, si può dire serenamente che Kean sta alla Fiorentina come Lautaro Martinez sta all’Inter, appartengono alla stessa razza dei cannonieri-trascinatori. Quando c’è un problema da risolvere, date la palla a quei due e poi correte ad abbracciarli”.

Gudmundsson sotto le aspettative

Polverosi continua analizzando i problemi della Fiorentina e la prestazione di Gudmundsson “Questa partita è stata la conferma di un problema che Palladino non è ancora riuscito a risolvere: contro un avversario tecnicamente modesto, come lo è il Celje. La Fiorentina non è capace di far valere la propria superiore qualità. Gudmundsson, il giocatore che dovrebbe accendere il gioco della Fiorentina, renderlo più fantasioso, più incisivo e più sorprendente. L’islandese è appannato, il suo rendimento in questo periodo è insoddisfacente, ma c’è un aspetto in questa sua difficoltà difficile da comprendere: perché anche ieri tornava sempre dietro a prendere la palla dai piedi dei centrocampisti? Perché non sta più vicino a Kean? È in quella zona che, con una giocata, può dare alla squadra il colpo di genio, a metà campo non serve”.