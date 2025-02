Ndour: "Abbiamo l'obiettivo di provare a vincere un trofeo. Sono entrato in un gruppo unito e se seguiamo i consigli di Palladino"

Il nuovo centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, è contento per il clima che ha trovato a Firenze: “C'è un gruppo molto giovane, sono tutti bravi ragazzi. Ho visto che c'è grande unità e voglia di lavorare e questo è importante per raggiungere determinati obiettivi”.

Poi ha aggiunto: “Credo che l'obiettivo sia sempre di provare a vincere qualcosa, possiamo ottenere ottimi risultati sia in campionato che in conference. sta a noi a seguire i consigli dell'allenatore per provare a vincere un trofeo che manca da tempo”.