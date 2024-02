Kurt Hamrin è stato leggenda. Per la Fiorentina e per Firenze. Nasce da qui, dopo la sua recente scomparsa, l'idea del capogruppo di Fratelli d'Italia a Firenze Alessandro Draghi, di proporre una mozione nella commissione Cultura e sport per dedicare un settore del nuovo Artemio Franchi all'Uccellino viola.

Proposta sposata anche da Fabio Giorgetti (Pd) e Ubaldo Bocci (gruppo Centro), ricevendo poi la totale approvazione di tutta la commissione. Adesso è corsa contro il tempo per far arrivare l’atto in Consiglio comunale: l’idea è quella di discutere, prima della fine della consiliatura, in una seduta apposita tutti quegli atti che hanno avuto il via libera nelle commissioni all’unanimità. Incluso dunque questo su Hamrin. Se si arriverà all’approvazione in aula poi il documento verrà portato all’attenzione della commissione per la Toponomastica di Palazzo Vecchio ma quella discussione potrà essere rinviata dopo l’elezione del sindaco. Lo scrive La Nazione.