Lafont shock, si scontra con un avversario e con il palo: "Credo che sia grave"

Un colpo di quelli tremendi che ti lasciano tramortito. E' quello che ha subito l'ex portiere della Fiorentina, Alban Lafont, durante il match del campionato francese tra Nantes e Toulouse.

In occasione del momentaneo 1-1 (la sua squadra ha perso poi alla fine per 2-1) l'estremo difensore si è scontrato contro un avversario e contro il palo, rimanendo per terra per diversi minuti.

E' stato poi trasportato fuori dal campo in barella e, di seguito, portato all'ospedale. Le sue condizioni non sono di certo buone (si parla di alcune costole rotte). “Probabilmente l'avrete visto - ha scritto sui propri social l'estremo difensore francese - lo shock di oggi è stato abbastanza violento e credo sia grave purtroppo... in attesa di una diagnosi e di saperne di più, volevo già ringraziarvi per i vostri messaggi”.