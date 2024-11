Comuzzo in Nazionale maggiore! Spalletti chiama il giovane difensore della Fiorentina. Presente un altro viola

C'è una bellissima sorpresa per un giovanissimo difensore della Fiorentina. La FIGC ha appena diramato i ventitré convocati scelti da Spalletti per le sfide di Nations League contro Belgio e Francia. In lista c'è Pietro Comuzzo: il classe 2005 viola è per la prima volta in Nazionale Italiana maggiore! Chiamato anche l'attaccante gigliato Moise Kean.

Ecco la lista completa:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Nicolò Savona (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Davide Frattesi (Inter), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).