La Fiorentina torna in campo nel pomeriggio: gli esclusi di coppa contro il Pisa ci saranno. A Vanoli restano solo due dubbi

Come accade spesso a ridosso di un impegno ufficiale della Fiorentina questo pomeriggio Radio Bruno ha cercato di fare i punto della situazione in casa gigliata, soprattutto per quello che riguarda la situazione degli infortunati a poche ore dall'allenamento di questo pomeriggio.

Nessun problema per gli esclusi di Conference: con il Pisa ci saranno

L'emittente inizia sottolineando come per quello che riguarda gli indisponibili di Conference League non ci dovrebbe essere niente di particolare e dovrebbero quindi tornare regolarmente disponibile. Solomon ha smaltito l'influenza, De Gea ha superato il problema alla mano; e lo stesso vale anche per gi stessi Kean e Dodo, che avevano saltato la trasferta polacca per recuperare energie e non rischiare alcun infortunio. Ma nonostante questo nelle prossime ore Paolo Vanoli avrà però due situazioni da valutare attentamente.

A Vanoli restano soltanto due dubbi

Il primo giocatore da monitorare è Albert Gudmundsson, ai box ormai dalla partita contro il Torino. Decisivo probabilmente sarà l’allenamento di questo pomeriggio, con il tecnico gigliato che ha però ben chiare le idee: la volontà dei viola è quello di recuperare totalmente il giocatore, che potrebbe essere quindi convocato per la sfida contro il Pisa ma potrebbe tornare in campo solo giovedì in Conference. Da valutare anche le condizioni di Daniele Rugani: il centrale dovrebbe figurare regolarmente tra i convocati, ma difficilmente farà parte della partita dal primo minuto.