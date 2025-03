Il centrocampista francese della Fiorentina Yacine Adli è stato intervistato da Radio Sportiva, e nella sua chiacchierata con la nota emittente ha avuto modo di esprimersi su molti aspetti centrali di casa viola.

‘Sono pronto a giocare sia mezzala che davanti alla difesa, ma ora…’

“Ora sto bene, dopo un mese fuori per un brutto infortunio alla caviglia. sto riprendendo il ritmo pian piano e capire cosa posso fare e cosa no con la mia caviglia. Cerco di dare il massimo per tornare al mio miglior livello nel più breve tempo possibile. Abbiamo cambiato tanto, anche sistema di gioco, è un bene per la Fiorentina che ci sia un livello alto e che non scenda quando cambiano i calciatori. Voglio aiutare i miei compagni, poi non so se agirò più mezzala o davanti alla difesa ma sarò pronto a giocare dove servirà. Al momento il centrocampo gira bene e ci vorrà tempo per reinserirsi”.

‘Pensiamo al Celje, la Conference è tosta’

"La Conference League l'ho appena conosciuta ed è veramente difficile arrivare in fondo, ogni gara è tosta, soprattutto in trasferta. Tutti giocano al massimo questa competizione, è una coppa europea Andremo in Slovenia per fare una bella partita e guadagnare un vantaggio in vista del ritorno. Ancora non pensiamo alla semifinale o alla finale ma siamo concentrati sul Celje, poi vedremo cosa succede".