Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno toccando molti argomenti dell'attualità del fronte Fiorentina, da Kean a Palladino fino al campionato viola.

‘Operazione straordinaria con Kean, ora serve accordarsi’

"Kean è il centravanti più forte attualmente in Italia, la Fiorentina è stata bravissima ad andarlo a prendere con 13 milioni più bonus. Ha consentito a Kean di esprimersi al suo livello, un'operazione straordinaria. In Europa fatico a trovare giocatori come Kean. Le reti di Kean stanno permettendo alla Fiorentina di stare dov'è, ora bisogna capire cosa fare per tenerlo in viola, assieme a De Gea e Fagioli. Ma anche a Gosens e Dodô, una base su cui far crescere ancora la Fiorentina. A 52 milioni Kean lo può comprare quasi chiunque, anche il Napoli. Kean ha espresso chiaramente la sua gioia di stare a Firenze, ora la Fiorentina deve trovare un accordo col calciatore per provare a trattenerlo, visto anche il momento di disponibilità attuale della controparte".

‘La Fiorentina deve giocarsela, tante squadre in 6 punti’

“È stato ingenuo pensare che Palladino arrivasse a Firenze già pronto, aveva strada da fare ed è il primo ad averlo detto, testimoniando quanto dovesse imparare. Al Monza giocava un ottimo calcio con una squadra di basso livello, si pensava potesse far subito meglio, ma non è stato così. Per funzionare subito è logico che sarebbe servito un tecnico più pronto, in abbinamento agli ottimi calciatori acquistati, da De Gea ad Adli. Il calcio di oggi però di tempo non ne dà, e le parole di Pradè hanno evidenziato che ci sono stati passaggi di insoddisfazione che speriamo siano stati superati. Ora ci sono tante squadre in 6 punti e la Fiorentina deve giocarsela, è arrivata a questo momento della stagione in una condizione buona”.