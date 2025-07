UFFICIALE: La Fiorentina piazza un altro giovane della Primavera di Galloppa. Tarantino si trasferisce in prestito in Serie C

Un altro dei protagonisti dell’ultima grande stagione della Primavera della Fiorentina di Daniele Galloppa, culminata con la befarda sconfitta in finale scudetto contro l’Inter, è pronto a fare la sua prima esperienza tra i professionisti. Nelle ultime settimane la dirigenza gigliata, complice il ricambio imposto dai campionati giovanili, ha iniziato a piazzare molti giovani nei campionati minori. Dopo Harder ed Elia, solo gli ultimi in ordine di tempo, quest’oggi è toccato a Jacopo Tarantino.

L'attaccante classe 2005 vola in prestito in Serie C

Secondo quanto comunicato dalla stessa Fiorentina poco fa, l’attaccante classe 2005 lascerà Firenze ma non la Toscana: il Pontedera infatti, società che milita in Serie C, è pronto ad accoglierlo. Operazione in prestito secco, con Tarantino che resterà in amaranto fino a giugno 2026.

"ACF Fiorentina comunica che Jacopo Tarantino, attaccante classe 2005 della Primavera viola, giocherà la prossima stagione in Serie C con la maglia del Pontedera. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito secco per l’intera annata 2025/26".