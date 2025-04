La Nazione: Avanti viola, ora o mai più

In apertura, in basso alla prima pagina dell'edizione odierna del Quotidiano Sportivo de La Nazione di Firenze, troviamo scritto: “Arriva il Parma. Caccia ai 3 punti. In campo i big”. L'approfondimento a pagina 4: “Avanti viola, ora o mai più. Tre punti per l'eurocorsa. C'è da battere il Parma. Palladino punta sui big”. Nel trafiletto in basso: “L'attesa dei tifosi: 21mila sugli spalti”.

A pagina 5, invece, sulla sinistra: “Il rientro di papà Kean. Moise, ruggito pronto. E lui si scalda col figlio”. Sulla destra: “Man, il viola mancato. Gigliato per una notte, Dennis cerca riscatto”. In basso, un approfondimento sulla vicenda scommesse: “Messaggio Fagioli: «Vivo nel presente»”. Attenzione anche al giocatore ai box: “Colpani dà i tempi: «Ancora 10 giorni»”.