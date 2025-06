Peter Barone alla Curva Fiesole: "Per me siete come una famiglia"

Alla festa della Curva Fiesole, ha partecipato anche un ragazzo a cui Firenze è rimasta nel cuore. Dopo la tragica e improvvisa scomparsa del babbo, Peter Barone ha sentito l'affetto della tifoseria della Fiorentina. Ieri sera è andato al Franchi in occasione delle celebrazioni di fine stagione e ha salutato i tantissimi tifosi presenti in Curva Ferrovia.

Peter Barone, figlio di Joe, sul palco durante la festa della Curva Fiesole

“Per me siete come una famiglia”

Dal palco, Peter Barone ha rilasciato anche brevi dichiarazioni: “Sono davvero contento di essere qui stasera, ringrazio tutte le persone dietro questo evento. Per me siete come una famiglia, forza Viola”, il messaggio rilasciato dal figlio di Joe Barone, venuto a mancare più di un anno fa. E la Curva Fiesole, per omaggiare la memoria dell'ex direttore generale, ha fatto partire anche un coro in onore di Joe.