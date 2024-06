Bargiggia: "Kayode è un nome sulla lista di Marotta. Arnautovic è tra i cedibili dell'Inter"

Il giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia ha rilasciato alcune dichiarazioni a News.Superscommesse.it. Tra i temi toccati c'è stato anche quello delle possibili cessioni e acquisti dell’Inter in questa sessione estiva. E tra i giocatori che interessano ai nerazzurri rientra anche di Michael Kayode della Fiorentina.

"Lautaro Martinez ha appena rinnovato e non è inserito nella lista dei "sacrificabili" dalla società nerazzurra - spiega Bargiggia - Così come non sarà ceduto Barella che ha una valutazione importante. Tra i cedibili ci sono, invece, Dumfries e Arnautovic (accostato alla Fiorentina ndr)".

E inoltre: "L'Inter dovrà cercare di prendere un altro attaccante, o addirittura altri due. Poi servirà un esterno in caso di partenza dell'olandese. I nomi sulla lista di Marotta sono Kayode della Fiorentina e Wan-Bissaka del Manchester United. In difesa ci sono valutazioni in corso su un altro difensore centrale e in porta, vista anche la partenza di Audero, potrebbe arrivare Bento".