Dainelli: "Alla Fiorentina ho passato anni meravigliosi, ricordi indelebili. Vestire questa maglia è una fortuna"

L'ex calciatore e capitano, tra le altre, della Fiorentina Dario Dainelli è intervenuto all'evento di presentazione del francobollo dedicato al centenario viola: “Mi hanno fatto piacere tutte le parole spese per me: quelle emozioni le ho provate anche io. Sono stati anni meravigliosi e ricordi indelebili”.

“Che anni meravigliosi alla Fiorentina”

“Sono contento di essere qui, sono stato tanti anni alla Fiorentina da calciatore e poi da dirigente. Questi anni sono dentro di me, non posso che essere orgoglioso di essere qui”.

“Si testimonia un momento simbolico”

“Sicuramente è importante testimoniare un momento simbolico e rappresentare quelli che -come me- hanno avuto la fortuna di vestire questa maglia e di vivere questo club. Mi aggiungo nel ringraziare le autorità per omaggiare la Fiorentina di questo importante simbolo”.