Un legittimo dubbio chiamato Fagioli. Gosens da centellinare

Che formazione vedremo in campo nella partita tra la Fiorentina e l'Empoli?

Fagioli out?

Al di là dell'attacco, un legittimo dubbio riguarda l'impiego di Fagioli, scrive in merito La Nazione. Anche all'Unipol Domus ha dato segnali poco incoraggianti e in linea con le precedenti due uscite, finendo per essere sostituito. Non è da escludere che il Palladino possa concedere una chance a Richardson.

Gosens da centellinare

Anche Gosens dovrà essere gestito al meglio, in vista della semifinale d'andata di Conference League. Il tedesco non ha di certo ancora un'autonomia di novanta minuti. Per questo l'allenatore gigliato potrebbe centellinarne l'utilizzo.