Nella giornata di ieri, il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato la possibilità dello Stadio Castellani come opzione per le gare casalinghe della Fiorentina durante i lavori al Franchi. Queste le sue parole riportate da La Nazione: “Empoli è un’opzione realistica che va vista in piena sintonia con le istituzioni: dalla Regione all’amministrazione comunale alle società di calcio interessate. Io ho sempre detto che le soluzioni si trovano solo se tutti fanno la loro parte, perché la straordinaria opportunità storica di rifare i lavori al Franchi e di avere uno stadio nuovo non ce l’ha nessun’altra città italiana.

E per questo noi non la dobbiamo sciupare e dobbiamo mettere insieme tutte le energie per trovare la soluzione sul luogo in cui far giocare i viola durante i lavori. Le due cose possono e devono stare insieme: il restyling per avere il nuovo Franchi da un lato, e penso che non ci sia cosa più bella che celebrare il centenario della Fiorentina, nel 2026, in un impianto nuovo, e dall’altro l’impegno a provocare meno disagi possibili alla squadra e ai tifosi. Firenze è una città che ha sempre abbracciato le grandi sfide e dovrà affrontare anche questa con orgoglio”