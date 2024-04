La Nazione: Virata sulle coppe

In prima pagina sul QS de La Nazione si legge il titolo: "La Coppa Italia è ancora nostra". All'interno, a pagina 2: "Il patto della squadra, stimoli e peculiarità. La virata sulle coppe".

Poi, a pagina 3: “I baby entrano nella storia. Il successo arriva ai rigori, un trionfo dedicato a Joe” e "Kouamé stanco, rebus Quarta. Due (piccoli) dubbi per Italiano".

A pagina 4: "Viola, la svolta del centrocampo. Arthur in calo, Lopez non pervenuto. Jack in mediana è un'idea di lusso, ora l'indispensabile è Mandragora".