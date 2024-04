A La Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex portiere e allenatore Walter Zenga, intervenendo sulla scuola di portieri italiani e citando anche la strepitosa parata di Carnesecchi su Nico Gonzalez nell'ultimo Fiorentina-Atalanta. Queste le sue parole:

“È sempre bello vedere queste parate, specie se fatte da un italiano. Perché fa bene a tutti e fa bene al nostro movimento. Ci sono tutti gli elementi che vanno a creare la parata perfetta. La posizione del corpo, la reattività, i piedi sistemati correttamente a terra, l’esplosività fisica di Marco lungo un corpo di un metro e 91. Sarebbe bastata un’imprecisione, un piede sistemato qualche centimetro fuori posto e quella parata non si sarebbe potuta proporre”

E ancora: “Fare l’elenco di tutti i portieri italiani di altissimo livello che ci sono in giro è complicato, si rischia di dimenticarne qualcuno. Donnarumma, Vicario, Provedel, Meret, Di Gregorio, Caprile, Montipò, Terracciano, Falcone giusto per citare i titolari. E cosa vogliamo dire di Ravaglia e Perin che quando entrano giocano bene? C’è abbondanza di talenti e c’è sempre la struttura alle spalle che li alleva, li aiuta a migliorare e a restare costanti nelle prestazioni. Tutto questo grazie ai bravi preparatori che abbiamo in Italia. La forza di questi professionisti è di migliorare le qualità di chi già ne ha di suo, a livello naturale, e di tenerle allenate”.