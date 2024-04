Aquilani allontana la Fiorentina: "Vorrei rimanere un altro anno a Pisa. A Firenze abbiamo fatto un lavoro importante. Con Joe Barone..."

L'ex allenatore della Fiorentina Primavera e attuale tecnico del Pisa Alberto Aquilani ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, intervenendo anche sul suo passato a Firenze e sul suo possibile futuro, visto che si era parlato anche di lui per il post Italiano. Queste le sue parole:

“Cosa è rimasto dell'avventura viola? Sei mesi all’U18, poi sei con Iachini, quindi tre anni in Primavera. Se le cose non le sperimenti, non puoi avere le risposte che servono. Con i giovani puoi permetterti di sbagliare, qui no. Barone? Avevamo un rapporto umano molto importante. Percepivo una stima che a volte mi dava imbarazzo, mi voleva proprio bene e io volevo solo ripagarlo. L’avevo sentito due giorni prima, la sua morte mi ha sconvolto.

Io per il post Italiano? Alla Fiorentina abbiamo fatto un lavoro importante, come trofei e crescita di calciatori. Credo sia per quello, ma al Pisa ho iniziato un progetto biennale che vorrei portare a termine"