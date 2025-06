Da Pitti Uomo a Firenze ha parlato ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com, l'ex calciatore Fabio Galante: “Penso che Pioli sia un'ottima scelta, un profilo alto, un allenatore preparato ed esperto. La società manda un messaggio forte, di volere fare le cose per bene e tenere la Fiorentina ad alti livelli. Dzeko ha ancora molto da dire, è un attaccante forte che è stato apprezzato ovunque per professionalità e qualità. Fisicamente sta bene, credo sia un ottimo acquisto anche nell'ottica di far crescere i giovani che gli staranno accanto ogni giorno”.

Su Kean: “Credo che lui vorrebbe rimanere a Firenze, non conosco i dettagli ma mi auguro che sarà così. Gli consiglierei di rimanere, è ancora giovane e la Fiorentina è la realtà giusta per lui, anche per confermarsi in ottica Nazionale. Poi con Dzeko può fare davvero bene”.

Sulla difesa: “Sicuramente qualcosa dal mercato arriverà, le partite sono tante e c'è bisogno di più risorse. La Fiorentina ha tanti ottimi difensori, alcuni anche nel giro della Nazionale, quindi Pioli partirà da un'ottima base. Non dimentichiamoci poi del rinnovo di De Gea, segnale inequivocabile che la società vuole fare le cose per bene e con il massimo impegno”.

Infine su Gudmundsson: “Il rendimento ovviamente è stato al di sotto delle aspettative, bisogna capire qual è il vero Gudmundsson. Mi auguro, dovesse rimanere, che possa dimostrare di essere ancora quello del Genoa. Se avessi i soldi lo riscatterei, le qualità non si discutono e come dico sempre i giocatori forti vanno tenuti”.