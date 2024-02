Fenucci e le mire del Bologna: "Abbiamo investito sul mercato per inseguire un sogno"

Giornata di conferenze stampa per diverse squadre di Serie A quest'oggi. Tra i personaggi che hanno parlato, anche l'ad del Bologna Fenucci, che ha spiegato la campagna acquisti di gennaio anche alla luce della corsa all'Europa. Queste le sue parole:

"Credo che la risposta più ovvia è quella di Thiago, pensare partita per partita, è quello che fa qui lui. La volontà di rafforzare la squadra a gennaio è stata per lottare per un obiettivo importante, mantenendo alto il livello della rosa per essere competitivi in questa seconda parte dell'anno. Siamo soddisfatti di quelli che hanno giocato fin qui, ma andava fatto qualcosa davanti, mentre dietro in difesa abbiamo preso un giocatore di prospettiva (Ilic). Davanti abbiamo preso dei giocatori pronti".