I segnali dalla 'Fiorentina B': il tocco dolce di Infantino, quelli più maldestri di Amrabat e Kouame, con un futuro da decidere

Primi segnali di un certo tipo quelli emersi ieri dal test con il Sestri Levante, con un undici che sapeva molto di ‘squadra B’ per Italiano, ad una settimana dall'esordio in campionato con il Genoa. Non casuale la presenza di Sofyan Amrabat che il tecnico tiene in una sorta di freezer in attesa del mercato: ieri il marocchino si è mostrato in tutte le sue caratteristiche, la classica fisicità abbinata a diversi tocchi maldestri anche in orizzontale. Con lui in bilico c'è anche Kouame, che però il suo ruolo da alternativo ce l'ha bello ritagliato.

Agli antipodi invece la posizione di Gino Infantino, che è appena arrivato e sembra poter recitare un ruolo un po' più che da alternativa. Per il momento l'argentino ha messo in mostra diversi tocchi delicati e un approccio dolce al pallone: il tutto ovviamente andrà contestualizzato nello scacchiere di Italiano.