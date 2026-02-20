Respinto il ricorso al TAR dei tifosi della Fiorentina. Accolto parzialmente quello dei romanisti. Le motivazioni

La Nazione fa il punto su quella che è stata la decisione del TAR del Lazio di confermare il divieto di trasferte per i tifosi di Fiorentina, Roma e Napoli, con i settori ospiti degli stadi dove le squadre giocheranno fuori casa che rimarranno chiusi.

Le motivazioni

Nell'articolo si leggono le motivazioni della decisione: “Il Tar del Lazio ha ritenuto che, diversamente da quanto indicato dalle parti ricorrenti, l’atto adottato abbia un chiaro scopo preventivo e cautelare rispetto al pericolo di nuovi episodi di violenza e di turbativa dell’ordine pubblico e che, a un sommario esame, non sussistano allo stato elementi di sufficiente fondatezza del ricorso".

Parziale contrordine

Accolto parzialmente il ricorso dei tifosi romanisti, con il TAR che ha ritenuta eccessiva l'estensione del provvedimento a tutti i residenti della regione Lazio e non solo ai residenti della provincia di Roma.