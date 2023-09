Sarri fa il colpo grosso a Napoli. Scamacca fa volare l'Atalanta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Negli anticipi serali di questo sabato l'Atalanta esce vittoriosa nella sfida tutta lombarda contro il Monza, grazie al gol di Ederson e alla doppietta di Scamacca. Finisce 3-0 per i nerazzurri.

Il big match tra Napoli e Lazio, al Maradona, va alla squadra romana, che trionfa in trasferta per 2-1. Prima il gol di Luis Alberto, poi il pareggio di Zielinski e il nuovo vantaggio del nuovo arrivo Kamada. Colpo grosso davvero per la squadra allenata da Sarri che conquista anche i primi punti in campionato.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 9, Verona 6, Napoli 6, Inter 6, Atalanta 6, Fiorentina 4, Juventus 4, Lecce 4, Bologna 4, Frosinone 4, Monza 3, Genoa 3, Sassuolo 3, Lazio 3, Salernitana 2, Udinese 2, Roma 1, Cagliari 1, Torino 1, Empoli 0.