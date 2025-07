È un inizio di calciomercato frenetico quello della Fiorentina. Oltre ai colpi in entrata (Dzeko, Fazzini e Viti) e l'importante conferma di Gudmundsson, i viola sono concentrati anche sui rinnovi dei giocatori più importanti.

Al centro del progetto

Se per Dodˆo la situazione sembra sempre complicata (anche se i dirigenti non demordono) e per Kean occorrerà aspettare la fine della clausola, il rinnovo più vicino alla firma è quello di Rolando Mandragora. Il centrocampista è reduce dalla migliore stagione in carriera con ben 9 gol e 6 assist in 43 presenze fra campionato e coppe. Le sue prestazione avevano attirato anche l'interesse di qualche club europeo, uno su tutti il Betis. Le offerte però sono state rispedite al mittente; Mandragora, dopo anni a metà fra campo e panchina senza mai convincere fino in fondo, è diventato centrale nel progetto tecnico viola e la dirigenza vuole dimostrarglielo con un importante rinnovo di contratto.

Accordo ad un passo

Volontà corrisposta anche da parte del centrocampista che ha sempre dato la priorità alla Fiorentina senza mai fare pressioni per una cessione, nonostante la scadenza non troppo lontana. L'incontro fra le parti è stato fissato per questo weekend, la fumata bianca sembra essere vicinissima, Mandragora è destinato a rimanere un calciatore viola ancora a lungo.