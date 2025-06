UFFICIALE: La nuova avventura di Gasperini nella Capitale è realtà. I dettagli

Adesso è ufficiale, Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma. Il club giallorosso ha annunciato la nuova guida per i prossimi tre anni, un progetto che avrà come protagonista l'ormai ex tecnico dell'Atalanta che ha deciso di accettare l'offerta dei Friedkin per una nuova sfida dopo i nove anni vincenti a Bergamo.

Questo il comunicato del club giallorosso: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Gian Piero Gasperini è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La carriera di Gasperini è stata finora caratterizzata da tattiche innovative, cultura del lavoro e una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori. La proprietà e Claudio Ranieri sono convinti che Gasperini sia l’uomo giusto per questo incarico. Benvenuto, Mister! Forza Roma!".