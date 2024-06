Lirola e una minusvalenza da paura per il Marsiglia: il terzino adesso vale 7 volte meno di quanto speso per strapparlo alla Fiorentina

La Provence oggi parla anche del futuro di Pol Lirola, terzino sinistro ex Fiorentina ancora di proprietà del Marsiglia. L'ultima parte di stagione l'ha giocata in prestito al Frosinone e il suo obiettivo è quello di continuare la carriera in Italia.

Il club francese adesso potrebbe venderlo per una cifra intorno a 1,8 milioni di euro. Una minusvalenza importante, se si pensa che per strapparlo alla Fiorentina ci vollero ben 12 milioni. Quasi 7 volte in meno.