La Fiorentina ha chiesto informazioni per un mediano del Colonia. I dettagli

Secondo quanto riportato dalla Bild , la Fiorentina sarebbe interessata ad acquistare il centrocampista dell'FC Köln Eric Martel (23 anni). Sebbene il giovane nazionale tedesco non sia la priorità assoluta del club viola, rimane un'opzione per la squadra di Stefano Pioli e, con il suo futuro incerto, il centrocampista difensivo potrebbe essere acquistato per una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

Tuttavia, il Colonia intende offrire a Martel – a cui mancano ancora 12 mesi al suo attuale contratto – un'offerta contrattuale "imponente" che gli garantirà uno stipendio altissimo. Thomas Kessler incontrerà il giocatore durante il ritiro in Austria per discutere di un'estensione del contratto oltre il 2026, ma se non si dovesse trovare un accordo, è possibile che Martel lasci il club per evitare di perdere il suo prezioso giocatore a parametro zero.