Malusci: "Datemi il rigore su Nico Gonzalez e poi vediamo cosa succede. Italiano? Se le gambe non vanno il suo gioco non si può fare"

L'ex giocatore viola Alberto Malusci ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La difesa della Fiorentina si ritrova sempre a rincorrere, e per questo fa fatica. Il gioco di Italiano richiede una grande condizione fisica, e in questo momento le gambe non vanno soprattutto in confronto a squadre come l'Atalanta. Dispiace vedere la squadra che commette sempre gli stessi errori, perché poi pregiudichi prestazioni importante come quella dell'andata. Per quanto riguarda gli arbitri io non voglio trovare alibi, però il rigore su Nico Gonzalez si poteva dare e avrebbe potuto cambiare tutto”.

“Comprendo ma non condivido le parole di Italiano”

Sulle dichiarazioni di Italiano: “Le comprendo ma non le condivido. Secondo me se c'è la possibilità di prolungare la partita ai supplementari, devi almeno provarci. Comunque ora rimangono la Conference League e il campionato, e la squadra deve compattarsi perché soprattutto la coppa europea è un obiettivo che si può centrare. Non sottovalutiamo il Brugge che è un'ottima squadra, visto anche che giocheremo il ritorno fuori casa”.