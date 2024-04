Valcareggi: "Carboni è forte e lo sta dimostrando, non come Nico Gonzalez. Lo prenderei subito, ma per la Fiorentina costa troppo"

A Lady Radio il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato di Cristiano Biraghi: "Le prestazioni a tutto campo a volte fanno divertire, altre volte ci fanno arrabbiare. Forse il pubblico vorrebbe che la squadra imparasse dai propri errori, invece che subire sempre gli stessi gol. Biraghi quando parla dovrebbe pensare più a sé stesso e alle sue prestazioni, so per certo da persone competenti del settore che gli avversari lo lasciano sempre libero perché tanto quando ha la palla la regala sempre".

“La Fiorentina non ha giocatori di qualità"

Poi su Italiano: “I tifosi non sono d'accordo ma bisogna dare merito al mister. A far giocare bene i calciatori forti sono bravi tutti, ma in questa Fiorentina a parte Bonaventura e Nico Gonzalez non ci sono elementi di qualità. Beltran? Mi aspettavo Batistuta, inteso come punta centrale e risolutore, invece è arrivato un trequartista e costruttore".

“Carboni da prendere, ma costa troppo”

Infine su Valentin Carboni: "Prenderlo sarebbe un bel segnale, ma costa troppo per la Fiorentina. Se la società fosse ambiziosa venderebbe Gonzalez, che è forte ma non lo dimostra, e lo sostituirebbe con Carboni, che è forte e lo sta dimostrando".