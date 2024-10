È sfida per la supremazia americana in Serie A: Commisso si gode il nuovo ciclo e cerca il sorpasso a stelle e strisce su Friedkin

Sono arrivati in Serie A in momenti simili, Rocco Commisso con un anno di anticipo però su Dan Friedkin e il confronto tra i due è stato inevitabile fin qui. La Fiorentina ha faticato nei primi anni per poi imboccare la strada del ciclo Italiano, bissato ora da quello di Palladino.

Un grande caos invece a Roma, dove il clima è da contestazione perenne specie negli ultimi mesi: prima il subentro e poi l'esonero a sorpresa di De Rossi. E dire che a fine agosto, sorti simili sembravano spettare anche all'ambiente viola: un mese dopo invece, Commisso cerca di affermare la supremazia su Friedkin.