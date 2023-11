La fiducia della Fiorentina a Presta, arriva il giorno per capitan Biagetti. Blindato anche un talentuoso 2007: i dettagli

La Fiorentina ha fatto firmare nella serata di ieri il primo contratto da professionisti a tre calciatori del settore giovanile. Si tratta di Christian Biagetti, Diego Pisani e Francesco Presta. Un difensore, un centrocampista e un attaccante, rispettivamente classe 2004, 2005 e 2007. Da capire quale sarà la durata degli accordi, che nelle prossime settimane si spera di poter rivelare con precisione, nel dettaglio.

Christian Biagetti è il capitano della Fiorentina Primavera, e gioca come difensore centrale in una difesa a tre o a quattro. Il suo inizio di stagione è stato piuttosto problematico, dopo le buone sensazioni offerte agli esordi che aveva attirato anche le attenzioni dell’Italia nei suoi confronti. Biagetti è uno dei giocatori più esperti agli ordini di Galloppa ma il suo rendimento può e deve sicuramente crescere nel prosieguo dell’annata.

Diego Pisani è un centrocampista di grandi doti fisiche ma anche ottima tecnica. Dopo un’annata eccellente con l’Under 17 di mister Capparella, ora Pisani sta giocando con l’Under 18 viola di Papalato e fa parte stabilmente del gruppo dell’Italia Under 17 di mister Massimiliano Favo. Giocatore di personalità, grande gamba e tempi di inserimento, la Fiorentina gli ha fatto firmare il primo contratto a neppure 16 anni e mezzo per allontanare ogni minaccia.

Sfortunato, anzi sfortunatissimo Francesco Presta, che si è subito infortunato al crociato con la Primavera e perderà tutta la stagione. Attaccante versatile, forte fisicamente, veloce e potente, fa del dribbling una delle proprie armi ed ha enormi margini di crescita in fase di rifinitura e conclusione. La fiducia della dirigenza viola nei suoi confronti non manca e Presta ha così firmato il primo sodalizio con la società gigliata, in attesa di tornare in campo e ritrovare le migliori sensazioni il più presto possibile.