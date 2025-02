Verso Fiorentina-Como: le difficoltà difensive di una squadra che fatica soprattutto in trasferta. Ma attenzione a fidarsi troppo dei numeri

Cinque vittorie, sette pareggi e dodici sconfitte. E' questo il ruolino di marcia con cui il Como arriverà alla sfida di domenica sul campo della Fiorentina. Un percorso, quello della squadra di Fabregas, che finora non ha rispecchiato una rosa e un mercato molto ambiziosi.

Difficoltà in trasferta… e in difesa

Il Como ha segnato finora soltanto 28 gol a fronte di 235 occasioni create, decisamente pochi per una squadra che ha tanti giocatori di classe in zona offensiva, su tutti Nico Paz, e ne ha subiti 40 (solo Verona, Parma e Lecce hanno fatto peggio). Delle cinque vittorie, quattro sono arrivate in casa e una sola in trasferta, anche sul campo dell'Atalanta.

Attenzione a fidarsi dei numeri

Attenzione però a fidarsi dei numeri. Il Como è una squadra con tanti calciatori a disposizione che, finora, ha messo in difficoltà tante big. Solo un rigore gli ha impedito di guadagnare un punto con la Juve, mentre con Atalanta (battuta all'andata) e Milan ha perso solo di misura. La Fiorentina dovrà stare attenta alla fantasia del reparto offensivo di Fabregas, cercando invece di sfruttare quelle lacune difensive palesata da inizio stagione ad oggi.