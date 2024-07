Montella si gode l'impresa con la Turchia: "Una vittoria non ne cancella un'altra, ma rispetto al passato è un livello diverso"

L'allenatore ex Fiorentina e attuale commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella è stato protagonista nell'impresa di portare la Nazionale ai quarti di finale di EURO2024, battendo l'Austria. Tutta la sua gioia nelle parole in conferenza stampa: “Questa è un'altra dimensione, rappresenti un Paese e si percepisce in tutto il continente. Sceglierei sempre il momento e ora me la sto godendo”.

“Turchia su un livello diverso”

Sul paragone con il resto della carriera: “Una vittoria non ne cancella un'altra. Guardando al passato, ad esempio con il trionfo in Supercoppa con il Milan, questo percorso con la Turchia è comunque su un livello diverso”.