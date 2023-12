Dialoghi aperti tra Fiorentina ed Hellas Verona per... L'altro Terracciano! La situazione

Secondo quanto riporta il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Fiorentina starebbe valutando l'affare per un giovane dell'Hellas Verona. Si tratta di Filippo Terracciano, stesso cognome del portiere viola Pietro, classe 2003.

Valutazioni in corso per l’operazione

Il giocatore è stato oggetto di dialogo tra la proprietà gialloblù e quella viola, che sta valutando se affondare o meno il colpo per il jolly dell'Hellas. Terracciano è un esterno di centrocampo, ma in questa stagione ha giocato anche come terzino e come centrale di difesa. Un colpo tutto da scoprire per la Fiorentina, che sembra voler puntare forte sui giovani.